ديلى ميل: تناول الشيكولاتة الداكنة مفتاح الحصول على ليلة نوم جيدة

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية النقاب عن دراسة علمية حديثة أفادت أن تناول الشيكولاتة الداكنة يكون مفتاح الحصول على ليلة نوم جيدة.

وأوضح الباحثون أن فوائد الشيكولاتة الداكنة تكمن فى غناها بالماغنسيوم وهو المعدن الضرورى الذى يحافظ على انتظام الساعة البيولوجية.

وأشار الباحثون إلى أن الماغنسيوم يوجد فى كثير من الأطعمة بما فى ذلك الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك والبقول والحبوب الكاملة والأفوكادو واللبن والموز والفواكه المجففة.

وأكد الباحثون أن قلة من الناس يدركون أن الماغنسيوم مهم لكل وظيفة تقريبا خاصة للأنسجة فى الجسم، حيث إنه يدعم النظام الصحى المناعى، ويمنع بعض أنواع السرطان ويخفض مخاطر الاصابة بأزمات قلبية.

وقال الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى مجلة الطبيعة إن الماغنسيوم ضرورى لمساعدة الكائنات الحية على تحويل الغذاء إلى وقود.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور جون أونيل، من جامعة كامبردج البريطانية، أن الماغنسيوم له أهمية كبيرة للأنسجة المختلفة حيث ينظم الساعة البيولوجية الداخلية.

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