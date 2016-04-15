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قوات يمنية تنتزع السيطرة على مدينة من قبضة القاعدة

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قوات يمنية تنتزع السيطرة على مدينة من قبضة القاعدة قوات يمنية تنتزع السيطرة على مدينة من قبضة القاعدة

>قال مسؤول عسكرى يمنى إن قوات يمنية مدعومة بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشى تابعة للتحالف الذى تقوده انتزعت مدينة الحوطة من مقاتلى تنظيم القاعدة بعد معركة صباح الجمعة.

والسيطرة على الحوطة وهى عاصمة محافظة لحج التى يهيمن عليها المتشددون منذ الصيف الماضى هى واحدة من أهم مكاسب اليمنية حتى الآن على حساب مقاتلى القاعدة الذين استغلوا الحرب المستعرة منذ أكثر من عام للسيطرة على أراض.

وقال المسؤول العسكرى لرويترز إن القوات الحكومية بدأت هجومها مع شروق الشمس ونجحت بعد ضربات جوية ومعارك عنيفة استمرت عدة ساعات فى انتزاع المدينة .
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مصر 365

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