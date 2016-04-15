جهاز حديث يسهل لمرضى الشلل الرباعى تحريك اليدين

بات بوسع رجل من ولاية أوهايو الأمريكية -كان قد أصيب بالشلل فى حادث أثناء ممارسة رياضة الغوص- الإمساك بزجاجة أو ممارسة ألعاب الفيديو وذلك بفضل شريحة كمبيوتر صغيرة تم تركيبها فى المخ تتيح له إصدار إشارات لتحريك اليدين والأصابع دون تدخل الحبل الشوكى المصاب.

أعلن العلماء يوم الأربعاء تفاصيل هذا الإنجاز لدى المريض (لان بوركارت) البالغ من العمر 24 عاما والمصاب بالشلل الرباعى وذلك بالاستعانة بشريحة مزروعة بالمخ تتولى نقل الإشارات من الدماغ من خلال 130 من الأقطاب الكهربية فى الساعد لإحداث حركة فى العضلات التى تتحكم فى اليدين والأصابع.

كان بوركارت قد كشف عن هذه التقنية لأول مرة عام 2014 عندما كان بمقدوره فقط أن يفتح يديه ويقبضها لكن العلماء قالوا فى البحث الذى أوردته دورية (نيتشر) إن بإمكانه الآن أداء مهام متعددة مفيدة من خلال حركات ذكية لليدين والأصابع.

وهذه التقنية لا تتم حاليا إلا فى المختبر ويجرى إتقانها من خلال منظومة لاسلكية دون الحاجة لوجود أسلاك تمر من الرأس لتنقل إشارات الدماغ.

وقال تشاد بوتون الباحث فى العلوم الإلكترونية الحيوية بمعهد فاينشتاين للبحوث الطبية فى نيويورك الذى أتم هذه الدراسة فى معهد باتيل التذكارى فى أوهايو "تمثل هذه الدراسة المرة الأولى التى يسترد فيها مريض مصاب بالشلل الحركة باستخدام إشارات مسجلة داخل المخ".

وقال بوركارت إن هذه التقنية تتيح له أن يصبح "فردا طبيعيا داخل المجتمع".

وقال بوتون إن هذه التكنولوجيا قد تساعد فى نهاية المطاف ليس فقط من يعانون من إصابات فى النخاع الشوكى لكن فى أعقاب إصابات السكتة الدماغية أو إصابة المخ.

كان بوركارت -وهو حارس مرمى سابق فى رياضة لاكروس- قد أصيب بكسر فى الرقبة وتلف فى الحبل الشوكى أثناء ممارسة رياضة الغوص وهو فى سن 19 عاما بمنطقة آوتر بانكس فى نورث كارولاينا عام 2010 ما تسبب فى إصابته بالشلل فى يديه وساقيه ما حال دون انتقال الإشارات العصبية من الجهاز العصبى بين المخ والعضلات.

وقام الأطباء بزرع الشريحة الإلكترونية -وهى فى حجم حبة البازلاء- فى منطقة القشرة المخية التى تتحكم فى الأنشطة العضلية الإرادية. وتتصل الشريحة من خلال سلك يمر من الدماغ عبر الكم ويتضمن الجهاز أقطابا كهربية ملفوفة حول الساعد ترسل نبضات كهربية من المخ لتنشط العضلات التى تتحكم فى اليدين والأصابع.

وبوسع المريض الآن أن يقوم بست حركات للمعصم واليد وباستطاعته أيضا تحريك اليد وقبضة اليد مع التصاق الأصابع والإمساك بأشياء مثل الزجاجة والملعقة والهاتف ووضع البطاقة الائتمانية فى الجهاز وممارسة ألعاب الفيديو.

ووصف على رضائى جراح الأعصاب بمركز ويكسنر الطبى التابع لجامعة ولاية أوهايو هذه النتائج بأنها "من المعالم الرئيسية فى ابتكار تقنيات تصل بين المخ والجسم من خلال الكمبيوتر".

وقال المريض بوركارت "تتحرك الأشياء بدرجة ما على نحو أفضل مما كنت أتخيل".

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