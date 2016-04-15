سقوط دجال يطلب ممارسة الجنس مع سيدة لإخراج الجن من جسدها بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط دجال يقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على علاجهم وحل مشكلاتهم، وطلب ممارسة الجنس من إحدى السيدات لمساعدتها على الإنجاب بزعم إخراج الجن من جسدها.

تلقى العميد شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية وضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بلاغاً من "سالى .ع"- 30 سنة موظفة مقيمة محافظة الإسماعيلية ضد "محمد .ا"، و"شهرته الشيخ محمد"- 34 سنة حاصل على دبلوم معهد فنى صنايع مقيم دائرة قسم محرم بك، لقيامه بالاحتيال عليها وإيهامها بقدرته على علاج زوجها من عدم الإنجاب، وأثناء ترددها عليه تحصل منها على مبلغ 10 آلاف جنيه ثم طلب منها معاشرتها جنسياً لطرد الجن من جسدها.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ، وقيام المذكور بالاحتيال على ضحاياه من النسوة وإيهامهن بقدرته على العلاج بالسحر والشعوذة، وإنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفـيس بـوك" باسـم elshar te r – يعـرض مـن خلالها "العلاج الروحانى - حـالات المـس الشـيطانــى- المشاكل الأسرية" وتبين قيامه بالنصب على كل من، "فاطمة الزهراء .ع"- 28 سنة بدون عمل مقيمة إمبابة - محافظة الجيزة، تحصل منها على مبلغ 5 آلاف جنيه، كما تم ضبط "سيدة. ك"- 53 سنة ربة منزل مقيمة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية تحصل منها على مبلغ 4 آلاف جنيه.

تمكن ضباط القسم من ضبطه بدائرة قسم شرطة محرم بك أثناء قيامه باصطحاب المُبلغة بسيارته لتلقيه المبالغ المالية المتفق عليها ولمعاشرتها جنسياً داخل مسكنه، وبمواجهته اعترف، وبإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة، "كيس بلاستيك بداخله كمية من الأعشاب ودهانات وزيوت – كراسة بها صفحة خاصة بإرشادات استخدام سورة يس لعلاج السحر – مبلغ 13 ريال سعودى – هاتف محمول".

بلاغ للأموال العامة بالإسكندرية يكشف إنشاء الأبراج بلا ترخيص