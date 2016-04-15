وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس.. و73 ألف فحم حجرى لميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شاكر، على متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم، لاستقبال السفينة تاى هارفيست، وعلى متنها 48 ألف و800 طن فحم حجرى مستخدم كوقود بديل فى صناعة الإسمنت قادمة من جنوب أفريقيا، لصالح شركة أسمنت وادى النيل، حيث تقوم الشركة الوطنية للنقل النهرى بتفريغ الشحنة، ويتم نقل الفحم بعربات سير من الرصيف إلى مخزن ميناء الأدبية والنصف الآخر، يتم نقله بريا إلى مصنع الإسمنت وادى النيل ببنى سويف.

و صرح عبد الرحيم مصطفى، إنه تم إلزام شركة الوطنية للنقل النهرى باتباع الضوابط و الاشتراطات و المعايير الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964) لسنة 2015 ( ملحق 12 الخاص بمعايير و اشتراطات تداول و استخدام الفحم الحجرى أو البترولى) وذلك أثناء أعمال التفريغ والنقل مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة FUlanar و على متنها 30 الف و 300 طن ألمونيوم قادمة من الهند، كما تغادر العبارة امانة و على متنها 663 راكب و 18 سيارة و 21 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و السفينة الحرية 2 وعلى متنها 60 شاحنة و 8 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 43 شاحنة و 60 راكب.

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمانة، وعلى متنها 578 راكب و 38 شاحنة و 80 سيارة و العبارة الرياض، وعلى متنها 246 راكب و27 سيارة، و1 شاحنة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 85 شاحنة و4 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 85 شاحنة، وغادرت العبارة الرياض، وعلى متنها 602 راكب و 7 شاحنة و 13 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 356 راكب و 43 شاحنة و 1 باص جيت و 4 سيارة، كما تغادر السفينة سينا و على متنها 41 راكب و 40 شاحنة.

29 ألف طن حديد كويل تغادر ميناء الأدبية