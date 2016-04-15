مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة لإزالة مخالفات بناء فى عقار بالمعمورة

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة لتنفيذ القرار الإدارى رقم 962/2016 الصادر من حى المنتزه ضد ملاك العقار رقم 14 شارع سيف وانلى بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار عبارة عن عدد 3 غرف ملحقين بالعقار.

تعينت الخدمات الأمنية اللازمة، تحت إشراف نائب المدير لقطاع شرق، وبرئاسة مأمور القسم، وقوات نظامية وسرية، لتأمين القائمين على التنفيذ "اللجنة المشكلة من حى المنتزه".

تم تنفيذ القرار المشار إليه دون حدوث ما يخل بالأمن العام، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه.

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