أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة لإزالة مخالفات بناء فى عقار بالمعمورة

Google+ Print
مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة لإزالة مخالفات بناء فى عقار بالمعمورة مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة لإزالة مخالفات بناء فى عقار بالمعمورة
شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة لتنفيذ القرار الإدارى رقم 962/2016 الصادر من حى المنتزه ضد ملاك العقار رقم 14 شارع سيف وانلى بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار عبارة عن عدد 3 غرف ملحقين بالعقار.

تعينت الخدمات الأمنية اللازمة، تحت إشراف نائب المدير لقطاع شرق، وبرئاسة مأمور القسم، وقوات نظامية وسرية، لتأمين القائمين على التنفيذ "اللجنة المشكلة من حى المنتزه".

تم تنفيذ القرار المشار إليه دون حدوث ما يخل بالأمن العام، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه.


>بلاغ للأموال العامة بالإسكندرية يكشف إنشاء الأبراج بلا ترخيص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365