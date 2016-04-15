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غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية

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غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية
وافق هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على إيقاف تشغيل "مطعم فول وفلافل وآخر للمأكولات البحرية" بمدينة شبين الكوم، ومعمل ألبان بقرية بمم مركز تلا، كما وافق على إيقاف تشغيل مخبز بلدى بمدينة سرس الليان وإيقاف الحصة التموينية له، وذلك لحين استيفاء الشروط الصحية لهم.

جاء ذلك بناء على تقرير مديرية الشئون الصحية التى أفادت بوجود خطر داهم على الصحة ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية لهذه المنشآت وعدم وجود تراخيص لبعضها.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مراقبة المنشآت الغذائية بشكل دائم لاكتشاف أى تجاوز للقانون والشروط الصحية بما يضر بصحة وسلامة المواطنين.


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