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وفد الخارجية يغادر إلى جنيف لمتابعة الجولة الثالثة من المفاوضات السورية

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وفد الخارجية يغادر إلى جنيف لمتابعة الجولة الثالثة من المفاوضات السورية وفد الخارجية يغادر إلى جنيف لمتابعة الجولة الثالثة من المفاوضات السورية
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وفدا من وزارة الخارجية برئاسة السفير نزيه النجارى نائب مدير مكتب وزير الخارجية، توجه صباح اليوم الجمعة إلى جنيف، لمتابعة جولة المفاوضات الثالثة بين الأطراف السورية.

ويلتقى رئيس الوفد المصرى مساء الجمعة مع ممثلى مؤتمر المعارضة السورية الذى عقد فى القاهرة يومى 8 و9 يونيو 2015، كما يلتقى عدداً من مبعوثى الدول الأخرى المعنية بالأزمة السورية وهى الدول الأعضاء فى مجموعة دعم سوريا ISSG .

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الممثل لمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والمشكل من جهاد مقدسى وجمال سليمان وقاسم الخطيب ومنير درويش وفراس الخالدى وبشير السعدى ووفيق عرنوس، كان قد وصل إلى جنيف منذ أيام، والتقى مساء الخميس مع المبعوث الدولى ستيفان دمستورا فى إطار المفاوضات التى تجرى الآن بشكل غير مباشر بين وممثلى المعارضة السورية بوساطة المبعوث الدولي، حيث طرح عليه تصوره لتنفيذ خارطة الطريق للحل السياسى التى أعدها مؤتمر القاهرة.

ويستمر الوفد المعارض فى جنيف للمشاركة فى جولة المفاوضات الحالية والتى تنتهى فى 27 الجارى.


>المعارضة السورية مستعدة للمشاركة فى هيئة حكم انتقالى مع أعضاء بالحكومة

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مصر 365

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