مكافحة المخدرات تحبط تهريب 225 طربة حشيش وسلاح وذخيرة بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى، وأمن مطروح، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة، وبحوزتهم 255 طربة من مخدر الحشيش، وقطعتى سلاح نارى وذخيرة.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام "عبدالونيس.ع "سبق ضبطه واتهامه فى (3) قضايا مخدرات، وآخرون، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى جلب المواد المخدرة عبر الدروب الصحراوية، وترويجها بباقى أنحاء الجمهورية خاصةً محافظتى الإسكندرية ومطروح.

عقب تقنين الإجراءات، بالإشتراك مع قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن مطروح تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم "255 طربة من مخدر الحشيش ، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 113 طلقة مختلفة الأعيرة، 3 سيارات أرقام "ج هـ س 2813- ج هـ ن 5196" وأخرى بدون لوحات معدنية".

اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كميات من الاقراص المخدرة والهيروين والافيون والبانجو من خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية.

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