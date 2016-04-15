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إحباط محاولة تهريب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

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إحباط محاولة تهريب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية إحباط محاولة تهريب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية
أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية محاولة تهريب 8 آلاف لتر بنزين 80 بدون فواتير قبل بيعها فى السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة.

دلت التحريات أن النقيب محمد مصطفى الضابط بوحدة مباحث مركز القناطر الخيرية والمعين خدمة مطالع ومنازل باسوس – دائرة المركز تمكن من ضبط المدعو "أمير م ع" 28 سنة سائق ومقيم ميت حلفا – دائرة مركز قليوب قائد السيارة رقم 4695 أ م ب نقل بفنطاس محملة بكمية من البنزين تزن حوالى 8 آلاف لتر بنزين 80 بدون فواتير لبيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه قام بتحميل السيارة من محطة وقود ملك المدعو "أحمد غ" بناحية قرية النعناعية - أشمون – منوفية.

تم التحفظ على السيارة وحمولتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13327 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2016م.


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