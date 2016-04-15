قوات الأمن التونسية تلقى القبض على مجموعة من المحتجين فى جزيرة "قرقنة"

>ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عدد من المحتجين الذين منعوا مرور 6 شاحنات تابعة لشركة "بتروفاك" من الخروج من ميناء "سيدى يوسف" باتجاه محطة إنتاج "سرسيسنية" بعد مواجهات عنيفة بين الجانبين فى جزيرة "قرقنة" أمس الخميس.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم الجمعة أن حالة من الهدوء النسبى تخيم على جزيرة "قرقنة" منذ الصباح، فيما تتواصل حالة الاحتقان فى صفوف الأهالى الذين يصرون على عدم مرور أية شاحنة عبر ميناء "سيدى يوسف".

وفى سياق متصل، عبّر عضو الاتحاد الجهوى للشغل بصفاقس المنصف بن حامد عن تفاجئه من عدم تمكين الاتحاد من إبلاغ المعتصمين بجزيرة "قرقنة" بفحوى اتفاق وصفه بالمقبول تم التوصل إليه أمس بين مختلف الأطراف بمقر الولاية.

وقال بن حامد إنّ التعامل الأمنى مع المحتجين أمس يعدّ سابقة خطيرة، معلنا الإبقاء على مكتب الاتحاد الجهوى للشغل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع فى الجزيرة.

ومن جانبه، أكد رئيس مكتب الاتصال بوزارة الداخلية ياسر مصباح أن وحدات الأمن تدخلت فى "قرقنة" مساء أمس وفق مقتضيات القانون ودون إفراط فى استخدام القوة، نافيا ما تم تداوله حول وقوع إصابات فى صفوف المحتجين.

يذكر أن جزيرة "قرقنة" دخلت فى إضراب عام يوم الثلاثاء الماضى بدعوة من الاتحاد المحلى للشغل على خلفية حالة الاحتقان بالجزيرة بعد التدخل الأمنى لفك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة بتروفاك وإيقاف مجموعة من المعتصمين.

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