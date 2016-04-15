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200 فلسطينى من قطاع غزة يتوجهون إلى القدس لأداء الصلاة فى الأقصى

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200 فلسطينى من قطاع غزة يتوجهون إلى القدس لأداء الصلاة فى الأقصى 200 فلسطينى من قطاع غزة يتوجهون إلى القدس لأداء الصلاة فى الأقصى

>استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة برنامج زيارات 200 فلسطينى من سكان قطاع غزة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك.

وقال مصدر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مصل من سكان غزة فوق الستين عاما غادروا معبر "ايرز" الحدودى شمال القطاع لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى ألغت فى السادس عشر من مارس الماضى سفر عشرات الفلسطينيين من غزة إلى القدس يومى الخميس والجمعة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى بذريعة أن عددا محدودا ممن يغادرون للصلاة فى القدس لا يلتزمون بالعودة فى نفس اليوم وفق التصريح الممنوح لهم ويقضون أياما أكثر لدى أقارب لهم فى الضفة الغربية.

وسمحت سلطات الاحتلال بعد الحرب على غزة فى صيف 2014 لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه الى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم عبر معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد والخاضع لسيطرتها.
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