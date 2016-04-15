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إدارة برشلونة تدعو الجمهور لمؤازرة الفريق بعد الإخفاق الأوروبي

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إدارة برشلونة تدعو الجمهور لمؤازرة الفريق بعد الإخفاق الأوروبي إدارة برشلونة تدعو الجمهور لمؤازرة الفريق بعد الإخفاق الأوروبي

(إفي): وجه مجلس إدارة نادي برشلونة رسالة للجماهير لمؤازرة الفريق في المنعطف الأخير من الموسم وبالتحديد في مباراته يوم الأحد القادم على ملعب كامب نو أمام فالنسيا، بعد خروجه الليلة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واعتبر النادي أن الفريق بتصدره لليجا وبلوغه نهائي كأس الملك في موقف جيد للفوز باللقبين، ليضافا إلى بطولتي مونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي اللتين حصدهما في بداية الموسم.

وقال جوزيف بيبيس، المتحدث باسم النادي "معنا مجموعة استثنائية من اللاعبين منذ فترة طويلة. علينا الآن الاتحاد. لدينا الليجا والكأس، وسيكون من الرائع الفوز بأربعة ألقاب".

واتفق معه أندريس إنييستا قائد الفريق، الذي كتب على الشبكات الاجتماعية "حاولنا حتى النهاية ولكن لم يكن ذلك كافيا. لا تزال هناك أشياء هامة علينا فعلها. فخور بالفريق وفي ذات السياق كتب سرخيو روبرتو على (تويتر): "لحظة صعبة ولكن أمامنا بطولتان ونحتاج لدعمكم حتى النهاية.. هيا يابرسا".

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