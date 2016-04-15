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مهاجم ليفربول يكشف عن كلمات كلوب التحفيزية بين شوطي لقاء دورتموند

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مهاجم ليفربول يكشف عن كلمات كلوب التحفيزية بين شوطي لقاء دورتموند مهاجم ليفربول يكشف عن كلمات كلوب التحفيزية بين شوطي لقاء دورتموند

لم يكن يورجن كلوب مدرب ليفربول يفكر في التأهل لنصف نهائي مسابقة أوروبية، لا. بل كان يأمل في أن تخلد هذه الليلة بحروف من ذهب في تاريخ الفريق الإنجليزي العريق.

عودة تاريخية تعتبر من الأفضل في التاريخ، رجال كلوب قلبوا النتيجة من 3-1 إلى 4-3 ليطيحوا ببروسيا دورتموند من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فما الذي غير أداء ليفربول تماما في الشوط الثاني؟ ديفوك أوريجي المهاجم يروي ما حدث بعد انتهاء الشوط الأول والنتيجة 2-0 للضيوف.

يقول البلجيكي:"كلوب قال لنا عليكم أن تصنعوا ليلة تحكوا عنها لأحفادكم في المستقبل، وعليكم أن تسعدوا الجمهور الحاضر في الملعب".

وأضاف "لقد آمننا بقدرتنا على قلب النتيجة بعد هذه الكلمات".

وبالفعل، لاعبو ليفربول في الشوط الثاني انطلقوا كالأسود الجائعة لافتراس دورتموند وحققوا معجزة كروية بعدما ظن العالم أجمع أن المباراة انتهت بعد أن تقدم دورتموند 2-صفر في أول 10 دقائق!

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