ضبط «مطواة» على طائرة نيويورك قبل إقلاعها من مطار القاهرة

مراسل «ONA»:

تأخر إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك بمطار القاهرة الدولي ، الجمعة، بعد العثور علي سلاح أبيض “مطواة” على متن الطائرة، وذلك أثناء تفتيشها قبل إقلاعها.

و صرحت مصادر بالمطار، في تصريحات لمراسل «ONA»، أنه أثناء تفتيش الطائرة المصرية من طراز بوينج ٧٧٧، المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلي نيويورك، وقبل صعود الركاب عليها والبالغ عددهم ٢٣٠ راكبا ، عثر مضيف جوي من طاقم الطائرة علي سلاح أبيض “مطواة” ، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمطار .

وأمر اللواء طارق زكي مدير قطاع الأمن بمصر للطيران، أنه تم تفتيش الطائرة والتأكد من خلوها من أي شيء آخر يؤخر اقلاعها، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .