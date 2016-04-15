بودى جاردات "حماقى" يضربون ضابطا بأكتوبر.. ونقله للمستشفى فى حالة خطرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 9 بودى جاردات مكلفين بحراسة المطرب محمد حماقى، لتعديهم بالضرب على ضابط مفرقعات خلال حفل المطرب بمدينة 6 أكتوبر بالجامعة الأهرام الكندية، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة .

تلقى اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة 6 أكتوبر بتعدى مجموعة من الحراسة الخاصة للمطرب محمد حماقى بالضرب على ضابط شرطة من قوة مفرقعات 6 أكتوبر بعد رفضهم المرور من البوابة الإلكترونية الخاصة بالتفتيش وقيامهم بتحطيمها .

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى رئيس مباحث الجيزة أنه فى تمام الساعة 11 مساء أمس الخميس، أثناء حفل المطرب محمد حماقى بجامعة الأهرام الكندية تعدى9 من البودى جاردات المرافقين للمطرب بالضرب المبرح على الرائد أسامة رجب مفتش مفرقعات أكتوبر، بسبب إسقاطهم البوابة الإلكترونية الكاشفة للمعادن على الأرض، ورفضهم المرور منها .

اشارت التحريات أن الضابط طالب المسئولين عنهم بالتدخل إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح، واحدثوا به إصابات جسيمه؛ منها كسر فى الفك وتورم بالعينين، وسحجات وكدمات بجميع الجسد، وارتجاج بالمخ، ونقل الضابط بين الحياة والموت لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة بقسم ثان أكتوبر .

حماقى يبدأ حفله بالجامعة الكندية ويوجه الشكر لفريق بساطة

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