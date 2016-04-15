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رئيس"برلمانية المؤتمر" يتبنى وضع تشريع قانون لتصفح"فيس بوك" بالرقم القومى

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رئيس"برلمانية المؤتمر" يتبنى وضع تشريع قانون لتصفح"فيس بوك" بالرقم القومى رئيس"برلمانية المؤتمر" يتبنى وضع تشريع قانون لتصفح"فيس بوك" بالرقم القومى
أكد أحمد حلمى الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، على ضرورة وضع تشريع لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعى خاصة "الفيسبوك"، لافتا إلى ضرورة أن تكون كل صفحة على الفيس بوك معلوم صاحبها على أن تكون موثقة بالرقم القومى، لمنع ما أسماه بالعبث على هذه الصفحات وكذلك الترويج للأفكار المتطرفة.

وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إنه سيتبنى عمل قانون من داخل البرلمان، لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع القوى المجتمعية على احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، مشيرا إلى أن ما يحدث فى مواقع التواصل الاجتماعى بعيدًا عن الأخلاق والقيم والدين.

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