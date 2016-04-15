"داعش" يعلن عن قائمة اغتيالات مرتقبة لأكثر المسلمين نجاحا فى الغرب

نشر تنظيم داعش الإرهابى قائمة اغتيالات مرتقبة جديدة، تشمل أكثر المسلمين المسئولين نجاحا فى أوروبا وأمريكا والمملكة المتحدة، مؤكدا عزمه على تصفيتهم بعد وصولهم لمناصب رفيعة فى هذه الدول، وذلك بسبب "ارتدادهم" عن الدين الإسلامى، على حد وصف التنظيم.

وقالت صحيفة"ديلى ميل" البريطانية، إن التنظيم الإرهابى نشر هذه القائمة فى مجلة "دابق" التابعة له، والتى شملت أسماء إسلامية بارزة فى عالم السياسة مثل "هوما عابدين" مساعدة المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون.

وشملت القائمة أيضا، النائب الجمهورى الأمريكى كيث إليسون أول مسلم فى الكونجرس، وعضوى البرلمان البريطانى سعيدة وارسى وساجد جافيد.

>وطالب التنظيم الإرهابى، مقاتليه وأنصاره فى الدول الغربية على قتل المشاهير من المسلمين فى عالم السياسة، والذين وصفهم بـالصليبيين العلنيين، معتبرا أنهم ينفذون قوانين الكفار.

وللشخصيات التى اختارها داعش سمعة مشرفة جدا للإسلام فى الغرب، حيث إن عابدين بدأت بالعمل لصالح كلينتون منذ كانت لا تزال طالبة فى جامعة جورج واشنطن، حيث حصلت على فرصة تدريب فى البيت الأبيض، ومنذ ذلك الحين، نادرا ما تفارق عابدين كلينتون، كما أن النائب إليسون أصبح أول مسلم ينتخب فى الكونجرس الأمريكى فى 2007، عندما اختار أن يستخدم نسخة إنجليزية من القرآن، وكانت ملكا للرئيس الأسبق ثوماس جيفرسون، أثناء أداء مراسم اليمين لتنصيبه.

ونشر تنظيم داعش فى مجلته الإلكترونية أيضا نعيا للانتحاريين الذين قتلوا 32 شخصا فى بروكسل، مؤكدا شكوك المحققين بأن أحد هؤلاء كان أيضا ممن صنعوا المتفجرات لشن هجمات باريس فى نوفمبر الماضى، إضافة إلى الإشادة بالأخوين البكراوى، لـدورهما البارز فى التخطيط لتلك الهجمات بالعاصمة الفرنسية، فيما حذر التنظيم من عمليات أخرى قادمة.

بالصور.. داعش يكشف عن تفاصيل هجمات بروكسل وأسماء منفذيها

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