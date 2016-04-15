أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفاجأة.. يهود أمريكيون يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب المستوطنات

Google+ Print
مفاجأة.. يهود أمريكيون يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب المستوطنات مفاجأة.. يهود أمريكيون يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب المستوطنات
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى النقاب عن دعم يهود بالولايات المتحدة لمقاطعة إسرائيل، حيث قالت القناة إن شخصيات يهودية بارزة تدعم منظمة "BDS" المطالبة بفرض مقاطعة دولية على إسرائيل.

وأضافت القناة على موقعها الإلكترونى أن وجود شخصيات بارزة مؤيدة لمقاطعة إسرائيل بالتأكيد سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكونهم ذو تأثير سياسى ودبلوماسى كبير.

وأشارت القناة إلى أن المنظمة تهدف إلى فرض مقاطعة زراعية وصناعية وتجارية وأكاديمية، بسبب تجميد تل أبيب لعملية السلام، وتوسيعها الاستيطانى فى القدس والضفة الغربية، وعمليات القمع التى تنفذ بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن هناك يهودا مشاركين أيضا فى منظمة "جى ستريت" التى تطالب إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية وتنفيذ مقترح إقامة الدولتين.


>الإذاعة العبرية: حزب العدالة والتنمية التركى يرحب باتفاق مصالحة مع إسرائيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365