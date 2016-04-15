مفاجأة.. يهود أمريكيون يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب المستوطنات

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى النقاب عن دعم يهود بالولايات المتحدة لمقاطعة إسرائيل، حيث قالت القناة إن شخصيات يهودية بارزة تدعم منظمة "BDS" المطالبة بفرض مقاطعة دولية على إسرائيل.

وأضافت القناة على موقعها الإلكترونى أن وجود شخصيات بارزة مؤيدة لمقاطعة إسرائيل بالتأكيد سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكونهم ذو تأثير سياسى ودبلوماسى كبير.

وأشارت القناة إلى أن المنظمة تهدف إلى فرض مقاطعة زراعية وصناعية وتجارية وأكاديمية، بسبب تجميد تل أبيب لعملية السلام، وتوسيعها الاستيطانى فى القدس والضفة الغربية، وعمليات القمع التى تنفذ بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن هناك يهودا مشاركين أيضا فى منظمة "جى ستريت" التى تطالب إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية وتنفيذ مقترح إقامة الدولتين.

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