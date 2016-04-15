مستشارة المرشح الديمقراطى "ساندرز" تصف نتنياهو بـ"المغرور الكاذب"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن سيمون سيمرمان، مستشارة المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية بيرنى ساندرز، أهانت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك .

وأضافت الصحيفة، أن "سيمون" وصفت نتنياهو بـ"الكاذب"، عندما قام نتنياهو العام الماضى بإلقاء خطاب فى الكونجرس حول مخاطر الملف النووى الإيرانى، وطالب حينها الولايات المتحدة بعدم التوقيع على الاتفاق الذى يمثل تهديد لأمن العالم.

وأوضحت الصحيفة، أن "سيمون"، التى كانت ناشطة يسارية مناهضة لإسرائيل، وصفت نتنياهو بـ"المغرور والساخر والمناور"، كما اتهمت نتنياهو بأنه تسبب فى مقتل 2000 فلسطينى فى صيف 2014 خلال الحرب على قطاع غزة.

السلطات الإسرائيلية بسجن "نفحة" تقرر منع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة