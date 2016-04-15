أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيويوك تايمز: مشروع قانون كندى يسمح بـ"القتل الرحيم"

Google+ Print
نيويوك تايمز: مشروع قانون كندى يسمح بـ"القتل الرحيم" نيويوك تايمز: مشروع قانون كندى يسمح بـ"القتل الرحيم"
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قدمت مشروع قانون لتقنين المساعدة على الانتحار للكنديين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، والتى تجعلهم يعانون نفسيا أو جسديا بشكل مستمر، فيما يعرف باسم القتل الرحيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المقترح يسمح بالانتحار بمساعدة طبية للمواطنين والمقيمين المشاركين فى نظام الرعاية الصحية بالبلاد، وذلك فى محاولة لمنع الزيادة فى السياحة الطبية بين الأشخاص المحتضرين من دول أخرى.

ولو تمت الموافققة على القانون، ستنضم كندا بذلك إلى مجموعة من الدول التى تسمح ببعض أشكال الانتحار بمساعدة ومنها بلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا. وهناك ولايات أمريكية قليلة تسمح لهذا النوع من الانتحار منها ولاينى أوريجون وفيرمونت.


>مجلس النواب الفرنسى يوافق على الموت الرحيم للمرضى الميئوس من شفائهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365