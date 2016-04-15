نيويوك تايمز: مشروع قانون كندى يسمح بـ"القتل الرحيم"

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قدمت مشروع قانون لتقنين المساعدة على الانتحار للكنديين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، والتى تجعلهم يعانون نفسيا أو جسديا بشكل مستمر، فيما يعرف باسم القتل الرحيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المقترح يسمح بالانتحار بمساعدة طبية للمواطنين والمقيمين المشاركين فى نظام الرعاية الصحية بالبلاد، وذلك فى محاولة لمنع الزيادة فى السياحة الطبية بين الأشخاص المحتضرين من دول أخرى.

ولو تمت الموافققة على القانون، ستنضم كندا بذلك إلى مجموعة من الدول التى تسمح ببعض أشكال الانتحار بمساعدة ومنها بلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا. وهناك ولايات أمريكية قليلة تسمح لهذا النوع من الانتحار منها ولاينى أوريجون وفيرمونت.

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