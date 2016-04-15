حبس تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الأوراق الرسمية بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم حبس متهمين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا، بالاشتراك مع متهم آخر هارب تخصص فى تزوير المحررات الرسمية لجميع الجهات الحكومية، وإدارة المرور.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد الصاوى، رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، بالتوصل إلى تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية لجميع الجهات الحكومية، وإدارة المرور، يتزعمه المتهم السيد ع هارب، حيث تمكنت حملة مشتركة من الأموال العامة ومباحث المرور، من ضبط كل من (أحمد.ع.أ)، و(أحمد.م)، من مدينة الفيوم، وبحوزتهما بطاقة رقم قومى مزورة، ورخصة خاصة مزورة، وثلاث دفاتر بيانات نجاح من مديرية التربية والتعليم.

كما ضُبط بحوزة المتهمين، شهادات تجنيد، ومحو الأمية، وأختام شعار الجمهورية، وخطابات خاصة بجامعة الفيوم، وحرر محضر بالواقعة رقم 939 إدارى قسم شرطة الفيوم ثان لسنة 2016م، وجار إحالتهما إلى النيابة، للتحقيق، وتكثيف الجهود لضبط زعيم التشكيل العصابى الهارب.

مصرع فلاح بسكين على يد شخص منعه المرور بعربته الكارو من أمام منزله بالفيوم