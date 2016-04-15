أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أبوظبي

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار.

وأشار المركز في - بيان اليوم - إلى تشكل سحب ركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار مصحوبة ببرق ورعد أحيانا ورياح نشطة إلى قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

ونوه المركز إلى تساقط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة اليوم على غرب إمارة أبوظبي بما فيها السواحل الغربية والجزر ومنطقة الرويس وطريف وفي اتجاه الداخل بمدينة زايد وليوا وقد تمتد إلى العين وبعض أجزاء من المناطق الشمالية للبلاد خاصة المناطق الساحلية يرافقها غبار وأتربة مثارة أحيانا والبحر مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وسيكون الجو يوم غد السبت غائما إلى غائم جزئي خاصة شرقا مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة وغبار وأتربة مثارة أحيانا تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وسيكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الجو يوم الأحد صحوا إلى غائم جزئي خاصة شمالا والرياح شمالية غربية نشطة مع غبار وأتربة مثارة أحيانا والبحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

>