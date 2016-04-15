ضبط عاطلين متهمين بسرقة هاتف ومبلغ مالى من مستشار بالنيابة الإدارية بالجيزة

ضبطت أجهزة أمن القليوبية عاطلين متهمين فى واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من مستشار بالنيابة الإدارية بالجيزة تحت تهديد السلاح فى دائرة قسم الخصوص.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

ودلت تحريات المباحث إلى أن تبلغ للقسم من "أمير.ا.م" 49 سنة مستشار بالنيابة الإدارية بالجيزة، ومقيم – دائرة قسم العبور، إلى أنه حال سيره بسيارته الخاصة بشارع شركات البترول – دائرة القسم، استوقفه ثلاثة أشخاص، وقام إحدهم بإشهار سلاح أبيض مطواه بوجهه وقام بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى 2000 جنيه وفروا هاربين مستقلين دراجة نارية اتجاه مسطرد. وأضاف المبلغ أنه أثناء مقاومته لهم قاموا بإحداث إصابته بسحجات وجرح بالحاجب الأيسر وأسفل العين اليسرى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى ورئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، وضم العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، وضباط إدارة وضباط وحدة مباحث قسم الخصوص بالتنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية، وت عمل خطة تضمنت النشر عن الهاتف المستولى عليه بمواصفاته- معاينة محل الحادث للاستفادة منه فى إجراءات البحث مع فحصه فحصاً دقيقاً لتحديد خط سير قدوم وهروب الجناة- فحص الأشقياء الخطرين وذوى السمعة السيئة والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع بالمنطقة والمناطق المجاورة- وتجنيد المصادر السرية للمعاونة فى إجراءات البحث.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة كل من "نادر ا.م" 21 سنة عاطل ومقيم – مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"عبد الوهاب ص.ع" 21 سنة عاطل ومقيم مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف فى الهاتف المستولى عليه بالبيع للمدعو "عماد ع.ح" 26 سنة فنى إلكترونيات، ومقيم ميت حلفا – دائرة مركز قليوب نظير مبلغ مالى 800 جنيه لعلمه أنه متحصلات سرقة.

وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بذلك، وأضاف أنه اعتاد شراء الهواتف المحمولة بثمن يقل عن ثمنها فى الأسواق وقيامه بالتصرف فيها ببيعها للمدعو "على.ه.ع" 29 سنة صاحب محل موبايلات بالمؤسسة ومقيم ميت حلفا – دائرة مركز قليوب، حيث أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف لدى المدعو "هشام ر.س" 18 سنة ترزى ومقيم مساكن نوبار – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة والذى قرر شراءه نظير مبلغ مالى 135 جنيها.

وجار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى. تحرر المحضر رقم 1618 إدارى قسم الخصوص لسنة 2016م وجارى العرض على النيابة العامة.

مسجل خطر بالجعافرة يسلم نفسة لسجن "أبو زعبل"