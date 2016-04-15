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سمير زاهر: جيل منتخب مصر الحالي ينافس فريق حسن شحاتة

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سمير زاهر: جيل منتخب مصر الحالي ينافس فريق حسن شحاتة سمير زاهر: جيل منتخب مصر الحالي ينافس فريق حسن شحاتة

يرى سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق أن منتخب مصر يمتلك جيلا مميزا ينافس الفريق الذي حقق 3 بطولات متتالية في كأس أمم إفريقيا مع المدرب حسن شحاتة.

ودافع زاهر عن اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام وتحدث عن منافسته لهاني أبوريدة في انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال زاهر عبر قناة أون تي في:"المجلس الحالي جاء في ظروف صعبة للغاية، لقد حارب من أجل عودة النشاط والمشاركة في البطولات".

وأضاف "منتخب الآن ينافس الجيل الذهبي الذي فاز بكأس إفريقيا 3 مرات، لابد من احتكاكه بمنتخبات عالمية حتى يرتفع مستواه".

وعن قرار حل مجلس اتحاد الكرة أوضح "من الأفضل أن يتم توجيه الشكر للمجلس الحالي عقب مباراة تنزانيا في تصفيات كأس إفريقيا 2017 شهر يونيو المقبل".

وعن الانتخابات قال:"لا أخشى مواجهة أبوريدة الذي يعد شريكا أساسيا في إنجازات الكرة المصرية. أبوريدة هو اتحاد الكرة".

وأتم "أتمنى ألا تؤثر علاقته مع وزير الرياضة على سير العملية الانتخابية للجبلاية".

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