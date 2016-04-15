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دراسة طبية: الأطفال المنخرطون فى الأنشطة الإجرامية أكثر عرضة للاكتئاب

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دراسة طبية: الأطفال المنخرطون فى الأنشطة الإجرامية أكثر عرضة للاكتئاب دراسة طبية: الأطفال المنخرطون فى الأنشطة الإجرامية أكثر عرضة للاكتئاب
توصلت دراسة طبية إلى ان الأطفال الذين ينخرطون فى أنشطة إجرامية يصبحوا أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب وتسيطر عليهم الأفكار الانتحارية، فضلا عن المشاكل نفسية وعقلية لتزداد سوءا فى حال عدم تركهم للعصابات التى انضموا إليها.

وشدد الباحثون على ارتباط الانضمام بالجماعات الإجرامية بمستويات أعلى من الاكتئاب، بزيادة تصل إلى 67% لتسيطر الأفكار الانتحارية عليهم.

وقال كريس مانديل من جامعة "ميتشيجان" الأمريكية والمشرف على تطوير الأبحاث، إن الشباب الذين ينضمون إلى العصابات الإجرامية، من المرجح أنهم يعانون من مشكلات نفسية وعقلية، لتتعقد حالتهم الصحية والنفسية كلما مضوا سنوات أطول بهذه العصابات.
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