دراسة أمريكية تحذر: البدناء الأكثر إقبالا على تناول الوجبات السريعة

حذرت دراسة أمريكية من كون الأشخاص الذين يعانون من زيادة فى الوزن هم الأكثر إقبالا على الخيارات الغذائية غير الصحيحة والصحية، مقارنة بمعتدلى الوزن أو النحفاء عند تقديم أنواع مختلفة من العناصر الغذائية لهم.

ووجد الباحثون فى جامعة "كامبريدج" أنه عند اتخاذ الخيارات الغذائية الافتراضية، لوحظ اختلاف فى الاختيارات بين النحفاء والبدناء وفقا لنشاط المخ، وقام الفريق بفحص العلاقة بين كيف يحكم الناس على الصحة فيها ومذاق الطعام، تأثير ذلك على خياراتهم الغذائية فى وجبة غداء بوفيه.

كان الأبحاث قد أجريت على نحو 23 نحيفا و40 بدينا تم تقييم وجباتهم الغذائية الخفيفة المشتركة على مقياس من خمس نقاط.

وكشفت النتائج أن المشاركين يعانون من زيادة الوزن تستهلك نسبيا المزيد من الأطعمة غير الصحية من المشاركين الهزيل.

كما لوحظ وجود فرق واضح بين الخيارات الغذائية الافتراضية التى تجعل الناس يعانون من زيادة الوزن والطعام الذى يأكلونه فى الواقع.

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