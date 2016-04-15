تقوى المناعة والمخ.. أفضل 4 فواكه للطفل خلال السنة الأولى

السنوات الأولى للطفل تمثل أهمية كبيرة فى حياته، وفى هذه المرحلة لا يستطيع الأطفال أكل كل شىء، لذا من الضرورى على الأم التأكد من التغذية السليمة للطفل خلال السنة الأولى واختيار الأطعمة التى تتناسب مع سنه وتساعد على تكوينه السليم.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، فإن النظام الغذائى المتوازن للطفل مع التركيز على البروتينات والألياف التى تتوافر فى الفاكهة يعطيه طاقة ويزيد مناعته وتساعد على وقايته من الأمراض.

>كما يقدم التقرير أفضل الفواكه التى يمكن أن تعطيها الأم للطفل خلال السنة الأولى وتتضمن الآتى:

>1- فاكهة البابايا: فهى غنية بفيتامين سى وبيتا كاروتين، والتى تساعد الطفل فى الحصول على الاحتياجات اليومية من العناصر الغذائية والألياف القابلة للذوبان التى تعزز حركة الأمعاء.

2- التفاح: وفقًا للتقرير أن التفاح أحد أفضل الأطعمة لفطام الأطفال الرضع، لأنه يحتوى على البكتين وغيره من الفيتامينات والمعادن المفيدة لنمو وتطور الطفل.

3- الأفوكادو: من الممكن إدراج فاكهة الأفوكادو فى النظام الغذائى للطفل، فهى مصدر طبيعى للدهون غير المشبعة، وهو مطلوب لوظائف الدماغ للطفل.

4- الموز: مصدر جيد للكربوهيدرات والطاقة، كما أنه يحتوى على الألياف التى تساعد فى الحفاظ على حركة الأمعاء، لأنه لين وسهل المضغ ويعتبر الغذاء المثالى للطفل.

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