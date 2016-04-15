تخصيص 64,5 فدان لانشاء 4 قرى ومخيمات استشفائية بالفرافرة والداخلة

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تخصيص مساحة 64,5 فدان من اراضى الدولة لصالح تنفيذ عدة مشروعات سياحية وترفيهية بمركز ومدينة الفرافرة بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية فى المحافظة حيث تمت الموافقة على تخصيص الأراضى لانشاء 4 قرى سياحية ترفيهية واستشفائية ومخيمات سياحية فى عدة مناطق بالفرافرة .

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إن المناطق التى تم تخصيص الأراضى لصالح تلك المشروعات فى مركز الفرافرة باجمالى 3 مشروعات تمثلت فى انشاء قؤية سياحية وترفيهية على مساحة 24,5 فدان ومشروع قرية سياحية استشفائية شمال الفرافرة على مساحة 10 افدنة ومخيم سياحى استشفائى بجوار مطار الفرافرة على مساحة 10 افدنة بالإضافة إلى إنشاء قرية سياحية وترفيهية بمنطقة الموشية بالداخلة على مساحة 20 فدان .

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