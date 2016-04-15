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رئيس قطاع القابضة ببورسعيد: 167 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف صناعى جديدة

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رئيس قطاع القابضة ببورسعيد: 167 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف صناعى جديدة رئيس قطاع القابضة ببورسعيد: 167 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف صناعى جديدة
أكد المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، بأن هناك برتوكولا بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للاستثمار لرفع كفاءة الصرف الصحى وإنشاء خطوط ومحطة جديدة للصرف الصناعى لمنطقة الاستثمار بتكلفة قدرها 167 مليون جنيه.

وقال عاشور لـ"اليوم السابع"، إن خطوط الصرف الصناعى سوف تكون منفصلة تماما عن الشبكة العمومية الخاصة باستهلاك الوحدات السكنية ببورسعيد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من وصول مياه الشرب إلى مناطق بحر البقر من خلال تركيب طلمبات ذات قدرة عالية أدت إلى وصول مياه الشرب إلى المناطق المحرومة.


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