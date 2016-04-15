تموين بورسعيد: سحب عينات من الأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها بأعياد الربيع

أكد المهندس محمد أحمد هلاوى، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تكثيف الحملات التموينية من خلال خطة متوازية، لسحب عينات من الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة لعمل التحاليل بمعمل السموم التابع للمعامل المركزية، لمديرية الشئون الصحية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين، فى أعياد الربيع.

وقال هلاوى، لـ "اليوم السابع" إنه تم التنسيق مع مباحث التموين، وأغذية مراقبة المدينة التابعة، لمديرية الشئون الصحية، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والباعة الجائلين، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.

ومن جانبه أكد هلاوى، أن حماية المستهلك قام بتوزيع نشرة، بالمصالح الحكومية تحثهم على عدم شراء، الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة قبل التأكد من صلاحيتها، من حيث الخواص الطبيعية التى تتمثل فى الرائحة والملمس.

انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ببورسعيد بمشاركة المتأهلين للأولمبياد

>