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ضبط 22 محكوما عليهم و5 قضايا تموينية بشمال سيناء

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ضبط 22 محكوما عليهم و5 قضايا تموينية بشمال سيناء ضبط 22 محكوما عليهم و5 قضايا تموينية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها قبل قليل، عن ضبط 22 محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين، من ضبط 5 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 41 مخالفة مرافق متنوعة.

وتابع البيان، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 109 مخالفات مرورية.
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