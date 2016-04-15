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ضبط محل عطارة لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط محل عطارة لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط محل عطارة لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل للعطارة لبيعه وإنتاجه مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص للعطارة والأعشاب الكائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعشاب الطبية ومستحضرات العناية الشخصية غير المسجلة بوزارة الصحة، والخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر)، لطرحها للبيع للجمهور.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت المداهمة عن ضبط صاحب المحل، وضبط بحوزته 689 عبوة مستحضرات عناية شخصية ( كريمات ) غير مسجلة بوزارة الصحة (مجهولة المصدر)، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للفحص والتحليل.

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