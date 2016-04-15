"البوليساريو" تتحدث عن خطر استئناف القتال مع المغرب فى الصحراء الغربية

>حذر الأمين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب "بوليساريو" محمد عبد العزيز الأمم المتحدة أمس الخميس من احتمال استئناف القتال مع المغرب اذا لم تنجز بعثة الامم المتحدة فى هذه المنطقة مهمتها بالكامل.

وقال عبد العزيز فى رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كى مون انه اذا لم يمارس مجلس الامن الدولى "ضغطا حقيقيا ومباشرا" على المغرب عبر السماح لبعثة الامم المتحدة "باستئناف عملها وتفويضها لتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير"، فسيشكل ذلك "ضوءا اخضر لعدوان عسكرى” من قبل المغرب ضد الصحراويين.

وأضاف ان "الشعب الصحراوى سيضطر من جديد للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الشرعية بما فى ذلك الكفاح المسلح الذى شرعته الامم المتحدة لكل الشعوب المستعمرة".