نصائح نفسية للتعامل مع سلوكيات طفلك اللى مش عاجباك

بعض الآباء والأمهات يرتكبون الكثير من الأخطاء خلال رحلة تربيتهم لأطفالهم، ولعل أبرز هذه العادات الخاطئة مقابلة بعض أفعال الطفل بنوع من الضحك والفكاهة، كتوجيهه ألفاظ نابية للغير، أو ضربه، أو البثق عليه.

وحذر الدكتور عبد الحكيم دياب -استشارى الطب النفسى ومدير مستشفى الخانكة للطب النفسى سابقا- من الضحك ومقابلة مثل هذه الأفعال التى تصدر من الطفل بنوع من الاستهتار، فهذه الضحكة التى تطلقها أمام طفلك ما هى إلا نوع من التأكيد له برسالة غير مباشرة أنك تشجعه على التكرار هذا الفعل ورضاؤك التام بل وسعادتك به.

وتابع الدكتور عبد الحكيم دياب حديثه، محذرًا من السكوت أو الضحك على مثل هذه التصرفات، وفى الوقت ذاته حذر من رد الفعل المبالغ فيه، بالغضب الشديد على الطفل، أو بإحراجه أمام الآخرين، أو بضربه أو الصراخ فيه، ناصحًا بطريقة تقويم سليمة وسريعة تؤتى بنتائج جيدة للغاية وهى كالآتى:

- اظهر علامات الغضب على وجهك وعلى جسدك "بلغة الجسد" وعلى نظراتك لطفلك فور ارتكابه هذا الخطأ

- تجاهله بعينيك ولا تنظر إليه لفترة من الوقت بعد القيام بهذا الفعل

- لا توجه له كلمة، ولا تقول له "لا.. لا تفعل ذلك"

- إذا قام بتكراره اظهر نفس علامات الغضب وزدها وتدرج فى العقاب، ابدأ أولا بسحب ألعابه لمدة تحددها له وكن صارمًا فى عقابك وتطبيقه، إذا قام بالتكرار مرة أخرى زد من مدة سحبك لألعابه وحرمانه أيضًا من بعض الترفية الذى يناله بكل منتظم، كخروجة الأسبوع.

الأخطاء العشرة فى تربية الأطفال