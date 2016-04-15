لو عاوز تقلل وزنك.. 7 أطعمة تحرق الدهون الزائدة فى جسمك

يرغب الكثيرون فى إنقاص الوزن الزائد، ويلجؤون لإتباع بعض الأنظمة الغذائية المختلفة، لكن كثيرًا ما يبوء الأمر بالفشل، وهو ما يحتاج لاتباع بعض النصائح والوسائل المساعدة كى يحقق الإنسان هدفه فى خفض وزنه، ومن بين هذه الوسائل معرفة طبيعة الطعام الذى يتناوله الإنسان، خاصة الأطعمة التى تساعد على حرق دهون الجسم.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون فى الجسم وتساعد على تحسين الصحة العامة وخفض الوزن وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1- التفاح والكمثرى: إذا أردت الشعور بالشبع وملء بطنك بالألياف، فتناول التفاح أو الكمثرى، خاصة أن قشور هذه الفاكهة تحتوى على مضادات أكسدة ومواد مغذية تساعد فى حفظ الجسم من الأمراض.

2- البيض: ينبغى أن يكون البيض جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائى، لأنه يحتوى على كمية من البروتين مقارنة بأى طعام آخر.

3- البطاطس المسلوقة: تحتوى على كمية عالية من الكربوهيدرات الصحية التى تملأ البطن، وتعمل على تعزيز المناعة.

4- الشوربة: حسب التقرير أن إضافة المزيد من الشوربة إلى وجبة الطعام اليومية، واحتوائها على الخضراوات واللحوم الخالية من الدهون توفر للجسم تمثيلا غذائيا جيدا وتعزز من مناعة الجسم.

5- الحبوب الكاملة: وتشمل الحبوب الغذائية القمح والأرز البنى والمكرونة والقمح، فهذه الأطعمة ليست شهية فى الطعم فقط، ولكن تمد الجسم بالصحة الجيدة وتؤدى إلى فقدان الوزن.

6- الفاكهة قبل الوجبة: إضافة ما لا يقل عن 2 إلى 3 ثمرات من الفاكهة قبل تناول وجبتك الغذائية، مضيفًا أنه من الضرورى عدم تناول الفاكهة بعد الأكل، لأنها سوف تتحول لحمضية فى المعدة وتؤدى إلى التهابات المعدة ومشاكل أخرى فى الجهاز الهضمى.

7- الطماطم: فهى واحدة من أفضل الأطعمة التى تعمل على حرق الدهون فى الجسم، ومن الممكن تناولها بجانب الطعام فى السلطة، وثبت أن استهلاك كمية كبيرة من الطماطم كل يوم يساعد على الوقاية من السرطان.

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