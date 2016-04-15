هشام الخياط: ارتفاع نسب الشفاء من فيروس C إلى 100% بطرح الزيباتير والهارفونى

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هناك أدوية جديدة لعلاج فيروس سى سيتم طرحها فى مصر قريبًا وستحقق نسب شفاء تصل إلى 100% موضحًا أن بروتوكولات العلاج المختلفة الآن تحقق نسب شفاء تتجاوز الــــ95% فى مرضى الالتهاب المزمن بدون تليف و90% فى مرضى التليف.

وقال الخياط إن هناك 4 بروتوكولات علاجية حاليًا تطبق بنجاح فى مصر البروتوكول الأول هو السوفالدى مع الدكلانزا والثانى الهارفونى والثالث الكيوريفو مع الريبافيرين والرابع السوفالدى والأوليسيو.

وأضاف أنه برغم أن هذه البروتوكولات تحقق نسب شفاء عالية جدًا ولكن هناك أبحاث علمية على أدوية جديدة تتيح نسب شفاء عالية فى فترات اقصر من 12 أسبوعا وتصل إلى الـــ100% بدون أعراض جانبية وبدون حدوث أى تحورات فى الفيروس تؤثر فى المستقبل على نسب الشفاء عند إعادة العلاج مرة أخرى بأدوية مختلفة.

وأشار الدكتور هشام الخياط إلى أن هناك بروتوكولا جديدا متبعا فى أمريكا تمت الموافقة عليه نهاية شهر يناير الماضى وهو دواء الزيباتير الذى يتكون من الباسبفير والجراسابريفير ونسب الشفاء فى مرضى النوع الجينى الرابع تصل إلى 100% فى الأبحاث العلمية التى أجريت قبل إجازة الدواء، ويتميز هذا الدواء بأنه عبارة عن كبسولة واحدة مثل الهارفونى ويعطى فى مرضى الفشل الكلوى وأيضًا فى مرضى التليف الكبدى ويعطى بدون ريبافيرين لمدة 12 أسبوعا ولكنه فى بعض الأحوال قد يرفع أنزيمات الكبد قليلاً خاصة فى مرضى التليف لاعتماده على الكبد فى التمثيل الدوائى موضحًا أن هذا الدواء يعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الكبد فى تمثيله وإخراجه من الجسم.

وأوضح الخياط أن الدواء الثانى والذى يسمى بالهارفونى الجديد ويتكون من "السوفالدى مع فلباتوسوفير" بدلاً من السوفالدى والليديسبفير يتميز أيضًا بأنه كبسولة واحدة ويصلح لمرضى التليف الكبدى والتليف المتقدم والأبحاث العلمية الأخيرة أثبتت أيضًا أن نسب الشفاء بهذا الدواء تصل إلى 100% فى النوع الجينى الرابع مثل الزيباتيير والكيوريفو مع الريبافيرين.

خبير كبد أمريكى: أدوية فيروس سى الجديدة تبشر بعلاج تليف الكبد بنسبة 100%

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