"المحامين" تشكل لجنة مركزية لإدارة جولة الإعادة بانتخابات النقابات الفرعية

قال أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين، إن جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية ستجرى يوم 20 إبريل الجارى فى المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية ومحكمة شمال الجيزة والقاهرة الجديدة.

وأعلن بسيونى لـ"اليوم السابع"، عن تشكيل لجنة مركزية من مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات الفرعيات، موضحاً أنه سيتم عرض ميزانية 2015 على أعضاء الجمعية العمومية فى يونيو القادم.

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