بدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية على مقعد توفيق عكاشة

انطلق منذ قليل، ماراثون الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى فى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بالنسبة للمصريين فى الخارج، وذلك لاختيار مرشح واحد من بين 15 مرشحا يتنافسون على المقعد بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله .>ويصوت أهالى دائرة طلخا ونبروة المتواجدين فى الخارج فى 139 سفارة وقنصلية، على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، على أن يتم التصويت بالنسبة للمصريين فى الداخل على مدار غد السبت وبعد غد الأحد، وتشهد الانتخابات التكميلية بالدائرة حالة من الترقب خاصة مع عدد المرشحين الكبير على هذا المقعد.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، حيث قامت بتوفير كافة الدعم فى عملية التصويت، وتم طباعة أوراق اقتراع وتوزيعها على السفارات فى الخارج .

وأشارت اللجنة إلى أن السفارة المصرية فى نيوزيلندا كانت فى مقدمة السفارات التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، والذى يستمر فيها التصويت حتى التاسعة مساء.

اختراقات للصمت الانتخابى فى أولى ساعاته بدائرة عكاشة

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