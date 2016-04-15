أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية على مقعد توفيق عكاشة

Google+ Print
بدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية على مقعد توفيق عكاشة بدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية على مقعد توفيق عكاشة
انطلق منذ قليل، ماراثون الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى فى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بالنسبة للمصريين فى الخارج، وذلك لاختيار مرشح واحد من بين 15 مرشحا يتنافسون على المقعد بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله .
>ويصوت أهالى دائرة طلخا ونبروة المتواجدين فى الخارج فى 139 سفارة وقنصلية، على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، على أن يتم التصويت بالنسبة للمصريين فى الداخل على مدار غد السبت وبعد غد الأحد، وتشهد الانتخابات التكميلية بالدائرة حالة من الترقب خاصة مع عدد المرشحين الكبير على هذا المقعد.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، حيث قامت بتوفير كافة الدعم فى عملية التصويت، وتم طباعة أوراق اقتراع وتوزيعها على السفارات فى الخارج .

وأشارت اللجنة إلى أن السفارة المصرية فى نيوزيلندا كانت فى مقدمة السفارات التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، والذى يستمر فيها التصويت حتى التاسعة مساء.


>اختراقات للصمت الانتخابى فى أولى ساعاته بدائرة عكاشة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365