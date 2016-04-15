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هاشتاج "كلنا يد واحدة مع السيسى" يتصدر "تويتر".. ومغردون: كلنا معاك يا ريس

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هاشتاج "كلنا يد واحدة مع السيسى" يتصدر "تويتر".. ومغردون: كلنا معاك يا ريس هاشتاج "كلنا يد واحدة مع السيسى" يتصدر "تويتر".. ومغردون: كلنا معاك يا ريس
تصدر هاشتاج، "كلنا يد واحدة مع السيسى"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، واحتل الأكثر بحثا بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك ردا على ثقة الشعب المصرى فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصراحته فى تناول جزيرتى صنافير وتيران وردا على الشائعات التى تحاك ضد تنازلها للمملكة العربية ، والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية من الكارهين لها.

وشارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، ما جعله يحتل صدارة الترند فى ، وتنوعت التغريدات التى تشجع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قراراته، حيث قال أحدهم" إيد واحدة مع البطل"، وقال آخر، " كلنا معاك يا ريس"، وقال آخر ده أقل واجب نعمله"، وقال مدون، "نحن عبيد الله والوطن أم أنتم عبيد المرشد وعبيد الخيانة"، وقال مغرد، "ضد الخونة وتجار الدين والأوطان وعملاء الخراب"، وقال آخر" قسما بالله اللى هيقرب من مصر لا أشيله من على وش الأرض الزعيم السيسى ".

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