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واشنطن تلزم الصمت ازاء مشروع قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية

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واشنطن تلزم الصمت ازاء مشروع قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية واشنطن تلزم الصمت ازاء مشروع قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية

>رفضت الولايات المتحدة أمس الخميس الافصاح عما اذا كانت تعتزم تأييد مشروع قرار يحاول الفلسطينيون استصداره فى مجلس الامن الدولى لادانة اسرائيل على بنائها مساكن جديدة فى مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وكان السفير الفلسطينى لدى الامم المتحدة رياض منصور اعلن الاسبوع الماضى ان المجموعة العربية فى الامم المتحدة ناقشت مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة.

والخميس أعلنت حركة "السلام الان" المناهضة للاستيطان ان الاسرائيلية وافقت على خطط لبناء اكثر من مئتى وحدة سكنية فى مستوطنات معزولة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربى "فهمنا ان هناك مشروع قرار قدمه الفلسطينيون بشكل غير رسمى فى مجلس الامن، لن اعلق على اقتراح قرار غير رسمى، ليس هناك اى شيء قدم رسميا او عرض على مجلس الامن".

واضاف "نحن قلقون للغاية من هذه التوجهات على الارض"، مشيرا الى خطورة التوسع الاستيطانى على حل الدولتين.

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مصر 365

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