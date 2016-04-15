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ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق بالسوق السوداء فى كرداسة

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ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق بالسوق السوداء فى كرداسة ضبط صاحب مخبز لبيعه 2 طن دقيق بالسوق السوداء فى كرداسة
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة صاحب مخبز بلدى، لتصرفه فى 2 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام مالك مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على 2 طن و589 كيلو دقيق مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


>- الجيزة تضبط 78 طن دقيق مدعم قبل تهريبة وحملات يومية لضبط المخالفين
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مصر 365

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