الأحد.. وزير الثقافة يفتتح معرض الأقصر الأول للكتاب بمشاركة 35 دار نشر

يفتتح وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، ومحافظ الأقصر محمد بدر الأحد المقبل معرض الأقصر الأول للكتاب والذى يعقد بمحافظة الأقصر لأول مرة بمشاركة 35 دار نشر .

ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض بالممشى السياحى بمدينة الأقصر من أمام نهر النيل وعلى خلفية المعابد الأثرية حيث يتم عرض مجموعات كبيرة من الكتب العربية والأجنبية المتنوعة فى مختلف المجالات وباسعار مخفضة للمواطنين .

وصرح الدكتور طارق الجمال مدير عام المعارض بوزارة الثقافة أن المعرض يستمر حتى يوم 24 ابريل ويتم عرض الكتب فى الفترة من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتى الحادية عشر ليلا ويقام المعرض برعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وأضاف طارق الجمال ان اقامة المعرض تاتى فى اطار توسيع قاعدة الثقافة بالصعيد ونشر مجموعات مميزة من الكتب حيث يقام المعرض لاول مرة بالاقصر وسبق ان اقيم فى محافظات القاهرة والاسكندرية ومدينة دمنهور بالبحيرة لافتا إلى مشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات والشباب والرياضة والتربية والتعليم بالاقصر

وأكد إن اقامة المعرض بالاقصر هو ميزة اضافية لما لها من مكانة تاريخية وثقافية وسياحية وبما يساهم فى زيادة الفعاليات الثقافية ودعم النشاط الفنى والثقافى التنويرى بها، كما يضع الأقصر على الخريطة الدولية لمعارض الكتاب.

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