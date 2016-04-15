كاميرات مراقبة لرصد أى معوقات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج

أكد مصدر أمنى بأن إدارة مرور القاهرة تستكمل أعمال إنشاء محور روض الفرج بمنطقة المظلات بالقرب من تقاطع المتجه لمنطقة عبود وإلى الكورنيش، على أن يتم غلق شارع ترعة الإسماعيلية للقادم من مناطق عبود تجاه مطلع كوبرى المظلات، وفى الجهو المقبلة ستكون الحركة اتجاهين ذهاباً وإياباً لتسهيل الحركة المرورية، حيث يتم الاستعانة بكاميرات مراقبة لمتابعة الحركة المرورية بالطريق لحين الانتهاء من أعمال إنشاء المحور.

وأضاف المصدر بأنه سيتم رفع كفاءة الشوارع البديلة التى تمر بها السيارات مع وضع اللافتات الإرشادية فى جميع الاتجاهات، لتوضيح الدخول والخروج للشوارع البديلة.

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