أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كاميرات مراقبة لرصد أى معوقات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج

Google+ Print
كاميرات مراقبة لرصد أى معوقات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج كاميرات مراقبة لرصد أى معوقات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج
أكد مصدر أمنى بأن إدارة مرور القاهرة تستكمل أعمال إنشاء محور روض الفرج بمنطقة المظلات بالقرب من تقاطع المتجه لمنطقة عبود وإلى الكورنيش، على أن يتم غلق شارع ترعة الإسماعيلية للقادم من مناطق عبود تجاه مطلع كوبرى المظلات، وفى الجهو المقبلة ستكون الحركة اتجاهين ذهاباً وإياباً لتسهيل الحركة المرورية، حيث يتم الاستعانة بكاميرات مراقبة لمتابعة الحركة المرورية بالطريق لحين الانتهاء من أعمال إنشاء المحور.

وأضاف المصدر بأنه سيتم رفع كفاءة الشوارع البديلة التى تمر بها السيارات مع وضع اللافتات الإرشادية فى جميع الاتجاهات، لتوضيح الدخول والخروج للشوارع البديلة.


>- "المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الميرغنى بمصر الجديدة 3أيام بسبب أعمال إصلاح
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365