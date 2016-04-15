عمرو دياب ينشر قائمة أغانى ألبومه الجديد "أحلى وأحلى" على "فيس بوك"

نشرت الصفحة الرسمية للمطرب عمرو دياب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بوستر يضم قائمة أغانى ألبومه الجديد، " أحلى وأحلى" من إنتاج شركته "NAY FOR MEDIA "، ويضم 12 أغنية.

وكتب الصفحة قائلة: حصرياً قائمة أغانى ألبوم ‫‏عمرو دياب‬ الجديد "‫‏أحلى_وأحلى‬"، من إنتاج ‫"‏ناى" وهى كالتالى "رسمها ، وعدتك، على حبك ، معاك قلبى، لا لا ، حبيبتى، أمنتك، أنا وانت ، أحلى وأحلى، راجع، عكس بعض، عمرنا ما هنرجع" .

- عمرو دياب ينتهى من مكساج آخر أغنيات ألبومه "أحلى وأحلى"

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