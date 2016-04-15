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عمرو دياب ينشر قائمة أغانى ألبومه الجديد "أحلى وأحلى" على "فيس بوك"

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عمرو دياب ينشر قائمة أغانى ألبومه الجديد "أحلى وأحلى" على "فيس بوك" عمرو دياب ينشر قائمة أغانى ألبومه الجديد "أحلى وأحلى" على "فيس بوك"
نشرت الصفحة الرسمية للمطرب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بوستر يضم قائمة أغانى ألبومه الجديد، " أحلى وأحلى" من إنتاج شركته "NAY FOR MEDIA "، ويضم 12 أغنية.

وكتب الصفحة قائلة: حصرياً قائمة أغانى ألبوم ‫‏عمرو دياب‬ الجديد "‫‏أحلى_وأحلى‬"، من إنتاج ‫"‏ناى" وهى كالتالى "رسمها ، وعدتك، على حبك ، معاك قلبى، لا لا ، حبيبتى، أمنتك، أنا وانت ، أحلى وأحلى، راجع، عكس بعض، عمرنا ما هنرجع" .


>- عمرو دياب ينتهى من مكساج آخر أغنيات ألبومه "أحلى وأحلى"
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