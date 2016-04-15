عدسة في الجول – أنت الحكم.. هل حُرم الزمالك من ركلة جزاء أمام الداخلية؟

لقطت عدسة FilGoal.com كرة جدلية ضد مدافع الداخلية أمام الزمالك في مباراة الفريقين بالجولة 22 للدوري المصري داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الزمالك مع الداخلية 0-0 في مباراة شهدت عدم احتساب هدف صحيح في شباك الفريق الأبيض.

لكن في الدقيقة 52 أرسل أحمد حمودي جناح الزمالك كرة عرضية وخرج محمود الغرباوي حارس المرمى من مرماه وتدخل معه رشاد فاروق مدافع الفريق.

وأثناء إطاحته بالكرة، ارتطمت في ساعد رشاد فاروق. وتهيأت لكهربا الذي سددها بجوار القائم.

لو كنت مكان محمد معروف حكم المباراة، ما هو قرارك؟

طالع - عدسة في الجول – "الداخلية حُرم من هدف صحيح في الزمالك"