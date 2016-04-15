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النواب العراقيون المعتصمون: وصف العبادى للاعتصام بالفوضى "غير مقبول"

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النواب العراقيون المعتصمون: وصف العبادى للاعتصام بالفوضى "غير مقبول" النواب العراقيون المعتصمون: وصف العبادى للاعتصام بالفوضى "غير مقبول"

>اعتبر المتحدث باسم النواب العراقيين المعتصمين هيثم الجبورى، وصف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لاعتصامهم بالفوضى "غير مقبول"، وقال: إن "العبادى ليس وصيا على ممثلى الشعب ليتحكم بقراراتهم".

ودعا الجبورى فى تصريح صحفى مساء أمس الخميس، رئيس الوزراء العراقى إلى الاهتمام باصلاحات حكومته وتقديم الخدمات وتوفير الأمن للشعب العراقى.

وكان العبادى قد قال فى كلمة للشعب العراقى، إنه بعد الحوار مع الكتل النيابية ذهبنا باتجاه وثيقة وطنية للإصلاح كأحد خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب، وتم التوصل إلى قائمة ثانية من التكنوقراط وعرضناها مرة أخرى قبل يومين على مجلس النواب، وأضاف: "لكننا لاحظنا اختلافا بين النواب على القائمة الأولى والثانية، وحصل انقسام فى المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة الى أصل الاصلاح والتعديل الوزارى المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدى إلى عدم استقرار وتقود العراق الى المجهول".
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