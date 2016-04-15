بالصور..تراجع أعداد العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان من 280 إلى 42 فقط

أكد العميد عبد الجواد أمين مدير إدارة العائمات السياحية بالإنابة فى أسوان، أن عدد الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان ينخفض تدريجياً، حيث وصل إلى 42 فندقاً عائماً فقط من إجمالى 280 فندقاً عائماً كانوا يعملون خلال السنوات الماضية، وهذه كارثة جديدة تستدعى تدخل الدولة الفورى بكافة وزاراتها المعنية.

وأوضح العميد عبد الجواد أمين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان 40 فندقاً، و2 أخرين من أسوان إلى القاهرة فى الرحلات النيلية الطويلة، مضيفاً أنه يوجد على متن هذه الفنادق العائمة 2001 نزيل بنسبة مئوية 8.07 %، ومن أبرز الجنسيات الألمانية والصينى والأمريكية والإنجليزية والهولندية.

واستطرد مدير إدارة العائمات السياحية قائلاً أنه منذ حوالى ثمانى أيام وصل العدد إلى 45 فندقاً عائماً، على متنها 2112 نزيل بنسبة 9.18، ومنذ حوالى عشرين يوم تقريباً كان يعمل حوالى 60 فندقاً عائماً بنسبة 19% وعلى متنها 2950 نزيلا.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر محمد بدر فى تصريحات صحفية، أن سلطات المحافظة شرعت فى اتخاذ حزمة من الإجراءات لإقامة مشروع المرسى الجديد فى منطقة الزينية المطلة على نهر النيل شمال المحافظة بتكلفة قدرها مليار جنيه، ومن بين تلك الإجراءات البدء فى استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع الذى كان مقترحاً إقامته قبل أربعة أعوام، عقب إلغاء مشروع مرسى الفنادق العائمة بمنطقة المريس على خلفية اعتراض مئات المزارعين على إقامته وسط زراعات قريتهم الواقعة فى جنوب الأقصر.

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