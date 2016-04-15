"زراعة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية فى التلقيح الصناعى الحيوانى 17 أبريل الجارى

ينظم قسم الانتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دورة تدريبية عن " التلقيح الاصطناعى فى الحيوانات المزرعية وفحص التناسلى باستخدام السونار" وذلك فى الفترة من 17: 20 أبريل الجارى، تحت رعاية عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة.

وقال الدكتور عبد الله مسعد زين الدين، عميد الكلية، إن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين مهارة تطبيق تقنية التلقيح الاصطناعى بخطواته المختلفة، ونشر تقنية التلقيح الاصطناعى على أوسع نطاق للاٌستفادة من مميزاتها المختلفة وخاصة التحسين الزراثى وتحسين إنتاجية الحيوان، تعريف المتدربين بتطبيقات جهاز التشخيص بالموجات فوق الصوتية ( السونار ) فى مجال الرعاية التناسلية للحيوانات المزرعية.

بالإصافة إلى اكتساب المتدربين استخدام جهاز التشخيص بالموجات الفوق صوتية فى تشخيص المعمل والتعريف على الحالة التناسلية للحيوانات المزرعية من خلال اكتساب المتدربين مهارات الإلمام بأساسيات التلقيح الاصطناعى ومميزاته وخطواته وكيفية القيام به، والإلمام بتطبيقات جهاز الموجات الفوق صوتية بمزراع الانتاج الحيوانى، وتطبيقات عملية على تقنين التلقيح الاصطناعى والفحص التناسلى بإستخدام السونار على الحيوانات بمركز التلقيح الاصطناعى بالمزرعة.

وأضاف الدكتور صبحى سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الدورة تتضمن جانب نظرى يتم التدريب عليه بمدرجات الكلية بالشاطبى يتم خلاله تعريف المتدربين بالتلقيح الاصطناعى وأهميته وطرق جمع السائل المنوى من الطلائق، تقييم السائل المنوى وأهم الاختبارات الروتينية والدورية، تخفيف السائل المنوى وظرق خفضه وعملية التلقيح لاصطناعى، والتناسلى والتلقيح الاصطناعى بالأرانب، وجانب عملى يتم التدريب عليه بمزرعة ومجزر الكلية بأبيس ويتم خلاله التدريب على جمع السائل المنوى وكيفية تقييمه وأستعمال المخفضات المختلفة وصبغ وفحص بعض العينات، وطرق حفظ السائل المنوى وكيفية تشخيص الحمل المبكر وفحص الجهاز التناسلى الأنثوى بالموجات فوق الصوتية.

وأكد الدكتور أحمد زكى فتح الله، رئيس الدورة أن أهمية هذه الدورة تأتى إنطلاقاً من أن التقنيات تهم العاملين فى مجال الانتاج الحيوانى ومزارع الألبان المتخصصة لما لهذه التطبيقات من مميزات أهمها نشر الصفات الوراثية الممتازة لطلائق مختبرة على أكبر عدد ممكن من الإناث، إمكانية الحصول على سائل منوى من طلائق مرتفعة القيمة الوراثية والتى قد لا تتوفر لدى صغار المربيين.

وأوضح أنه من الممكن توفير كمية من اللحوم الحمراء من فائض الطلائق الممكن توفيرها نتيجة عدم الحاجة لاقتناء هذه الطلائق وتوفير تكلفة دواء تلك الطلائق بالمزرعة لتلافى إنتقال الأمراض التناسلية بين الذكور والإناث، وتنظيم مواعيد الولادات بقدر الإمكان وترتيب العمل بشكل جيد وتوفير الكثير من الجهد والمال، كما يمثل الفحص التناسلى بإستخدام جهاز الموجات الفوق صوتسة أهمية كبرى بمزارع الانتاج الحيوانى حيث أصبح من أهم الركائز الرئيسية والتى لا غنى عنها فى مزارع الألبان والتى تساعد على التعرف الدقيق على الحالة التناسلية للقطيع مثل الكشف المبكر على الحمل وتشخيص المشاكل التناسلية وبالتالى التعامل الصحيح مع الحيوانات.

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