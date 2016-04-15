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آلاف الصوفيين يختتمون احتفالات رجبية "السيد البدوى" بالذكر والمديح

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آلاف الصوفيين يختتمون احتفالات رجبية "السيد البدوى" بالذكر والمديح آلاف الصوفيين يختتمون احتفالات رجبية "السيد البدوى" بالذكر والمديح
اختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية ، ومحبى أولياء الله الصالحين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مولد "رجبية" العارف بالله السيد "أحمد البدوى". فى ساحة المسجد والصارى المجاور له بمدينة طنطا .

كان الآلاف من أحباب الصوفية قد توافدوا من جميع المحافظات خاصة من الطرق الشاذلية والسطوحية والعزمية والرفاعية والخلوتية ، والبرهامية والخليلية ، والهاشمية ، على ساحة المسجد الأحمدى، وأقاموا الخيام بالقرب من المسجد وأطعموا الطعام للفقراء والمساكين والرواد علي مدار أسبوع كامل للاحتفال بالرجبية.

وشهدت الاحتفالات التى استمرت حتى فجر الجمعة، التواشيح والأناشيد الدينية والابتهالات لعدد من المنشدين كما شهدت خيام الطرق الصوفية حلقات ترديد الأناشيد الصوفية المعروفة فى حب الرسول، وحمل الأعلام الخضراء والتكبير والتهليل وسط زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية.

وناشد الدكتور عبد الهادى القصبى عضو مجلس النواب ، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشعب المصرى بالتوحد ونبذ الخلاف والعنف، والالتفاف حول قائد البلاد ورئيسها.

وأضاف القصبى أثناء مشاركته في احتفالات الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد الرجبية للعارف بالله السيد أحمد البدوى "نحن أمام أحد الأقطاب المدافعين عن تراب هذا الوطن" علنا نأخذ العظة والعبرة من أولياء الله الصالحين الذين كانت لهم صولات وجولات في الدفاع عن الوطن ، ومن أهم مظاهر حب الوطن هو التماسك والترابط .

وناشد "القصبى" شعب أن يتكاتف امتثالا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم للحفاظ على هذه البلد ناصحا الجميع بعد الانصياع وراء ما يتردد من الإشاعات.

وقال إن معظم الشعب المصرى له ميول صوفية ، وحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن التصوف هو الحب والتسامح والعطاء وقبول الآخر وهكذا هم أهل التصوف.

من جانبه أكد الدكتور حسين وهدان إمام مسجد السيد البدوى، إن اليوم هو الليلة الختامية لرجبية السيد البدوى وترجع الرجبية إلى الشيخ محمد الرجبى، وهذا رجل كان من رواد ومحبى السيد البدوى وعندما أتى لزيارته جلس أسبوع يطعم الطعام ويقيم حلقات الذكر فأصبحت عادة طيبة وأقره المجلس الصوفى هذه الليلة من الموالد الصغيرة ليحتفل بها محبين الشيخ محمد الرجبى.

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